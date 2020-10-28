昨日在立法院，民進黨立法委員再度封殺「蔡總統赴立法院國情咨文報告」的提案。國民黨主席江啟臣在臉書上怒轟綠營，指出瘦肉精豬肉進口是影響全台灣兩千三百萬人的重大決定，是蔡英文總統做的決定，難道不該親自出來面對？

江啟臣指出，立法院得聽取總統國情報告，是我國憲法明定，所有在野黨都已經表態支持請總統赴立法院進行國情咨文報告，只剩民進黨還反對。民進黨立委選擇站在人民的對立面，護航蔡總統免赴立法院報告，遺忘人民託付，令人遺憾。

而過去民進黨曾批評國民黨執政「黑箱決策」，但如今的蔡英文對比當時的馬英九總統，面臨重大事件，親自表達願赴立法院報告，卻受到民進黨立委的阻擋。過去的蔡英文也曾說過，願意到立法院進行國情報告，現在國民黨要求蔡英文總統赴立法院報告，蔡總統反而動用民進黨立委護航反對。

過去的民進黨痛批「黑箱」，如今卻自己帶頭做「黑箱」蔡英文總統在8月28日親自公布「開放萊豬進口」的政策，敢宣布政策，卻不敢為自己的政策辯護，江啟臣怒轟這樣的行為簡直荒謬！

江啟臣指出，美豬相關議題到目前為止，仍有許多爭議，例如萊劑含量標示、邊境管控、追蹤履歷、兒童健康風險評估等諸多懸而未明之政策內容，尚待蔡英文總統與全民說清楚，蔡英文卻反其道而行，奉行「產業配套不足、食安保障不明、國情報告不願」的新三不政策，這樣的處置方式只會持續加劇民意的反彈，加深民眾對政府的不信任。

江啟臣呼籲蔡英文「出來面對」，如今距離開放萊豬進口僅剩62天的時間，總統沒有迴避人民質疑的空間，蔡英文總統敢宣布難道不敢負責嗎？

(中時新聞網)