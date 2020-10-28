民眾27日在興達漁港北堤堤防外消波塊發現浮屍，通報海巡署第6巡防區指揮部前往處理。（海巡署第11岸巡隊提供／林瑞益高雄傳真）

海巡署第6巡防區指揮部27日接獲民眾118報案，指在高雄興達漁港北堤堤防外消波塊處發現1具遺體，立即通知第11岸巡隊興達安檢所趕赴現場應處。女死者的遺體無明顯外傷，身分待查。

興達安檢所接獲通報後，隨即派人前往現場，同時通報高雄市消防局第五大隊第一中隊茄萣分隊協助處理，抵達現場時發現遺體卡於消波塊夾縫處，但該處地形高低落差大，無法直接從消波塊處搬運上堤防。

岸巡隊改以派遣90P橡皮艇前往處置，並與消防人員合力將遺體打撈上艇，隨即運回興達安檢所執檢區左側碼頭安置，並進行蒐證等工作。經初步檢視，死者為女性，遺體無明顯外傷，檢查身上無相關證件，後續由該隊辦理報請相驗事宜。

南部分署第一一岸巡隊表示，民眾如於港區或岸際發現溺水或需協助之情事，該隊將派員馳赴救援任務，確保民眾生命安全。同時籲請民眾，若有任何需援助之情事，皆可撥打海巡署「118」免費報案專線，海巡署將提供各項服務及救助。

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