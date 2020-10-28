香港金牌監製錢國偉製作過許多經典綜藝節目，事業有成的他，在2015年與港姐出身的女星陳宛蔚結婚，並在2018年生下女兒，但錢國偉去年卻驚傳罹患胰臟癌，積極治療的他，今年5月還被媒體拍到虛弱暴瘦，錢國偉最後仍敵不過病魔，在昨（27日）過世，得年58歲。

錢國偉除了製作許多經典綜藝節目外，他也轉戰電影，最讓台灣觀眾熟知的是，錢國偉和雞排妹、王思佳等人合作《台北夜蒲團團轉》，錢國偉2014年還為戲來台宣傳，不過錢國偉卻在去年驚傳罹患胰臟癌，錢國偉也曾接受手術治療。

錢國偉一直都積極面對，無奈病情反覆，他今年5月還被媒體拍到虛弱暴瘦，未料，錢國偉病情在日前卻惡化要打強心針，最錢國偉後仍敵不過病魔過世，得年58歲，留下妻子陳宛蔚和2歲女兒。

面對錢國偉離世，陳宛蔚昨堅強露面，表示錢國偉始終都正能量對抗病魔，她眼眶含淚讚丈夫是英雄，而如今錢國偉已離開人間，陳宛蔚也揪心感嘆，希望錢國偉在另一個世界可以開心生活。

(中時新聞網)