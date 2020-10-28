英國《太陽報》（The Sun）根據銀行帳目，選出「30歲以下的財星榜」，冠軍不出意料由紅髮艾德（Ed Sheeran）拿下，但漫威「小蜘蛛」湯姆霍蘭德 (Tom Holland)以黑馬之姿衝進排行榜，未來前途備受看好。

從《太陽報》公布的榜單中，今年29歲的紅髮艾德財產高達2.1億英鎊（約新台幣78億），即便去年暫別樂壇、將生活重心放在妻女身上，仍然財源滾滾，完全不用擔心奶粉錢。

紅髮艾德以2.1億英鎊奪冠。（圖／達志）

第二名是「一世代」( One Direction )成員哈利斯泰爾( Harry Style)，年僅26歲就有7400萬英鎊（約新台幣27億），而他的團員們也不容小覷，27歲的奈爾霍蘭（Niall Horan）有5500萬英鎊（約新台幣20億），排行第4；28歲的路易湯姆林森（Louis Tomlinson）坐擁4700萬英鎊（約新台幣17億）排名第6；27歲連恩佩恩（Liam Payne）財產4600萬英鎊（約新台幣17億）排行第7；27歲贊恩馬利克（Zayn Malik）剛與美國超模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）迎接首胎女兒，又登上富星排行榜，以年收3800萬英鎊（約新台幣14億）佔據第9名，如果把「一世代」所有賺來的錢加起來，就能超越冠軍紅髮艾德。

最令外界受注目的則是首次擠進排行榜的湯姆霍蘭德，他的財產約640萬英鎊（約新台幣2.38億元），雖然離紅髮艾德還有很大的差距，但未來的發展可是大有＂錢＂途，他在漫威電影的加持下，陸續演出《美國隊長3：英雄內戰》、《蜘蛛人：返校日》、《復仇者聯盟：無限之戰》、《復仇者聯盟：終局之戰》、《蜘蛛人：離家日》、《蜘蛛人3》等，就賺進大筆財富，加上外傳他一口氣跟漫威續約6部片，可望再撈進更多的鈔票。

「小蜘蛛」湯姆霍蘭德被視為漫威未來金雞母。（圖／達志）

(中時新聞網)