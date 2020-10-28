台北市體育局長李再立遭踢爆公器私用，動用第一預備金6萬5千元，在位於台北小巨蛋旁的第二辦公室的2樓局長室旁增設女用淋浴間，目的是為了讓老婆使用，李再立今早出席「台北高齡健康前瞻中心」啟動記者會，受訪時表示，「擔任公職一切都可受公評，爆料的部分並非事實。」

李再立說，擔任公職一切可受公評，有很多政策決策需要評估，爆料的部分不是事實，且老婆在花蓮工作，平時不在台北，設立女淋浴間，是考量性別平權和運動後比較方便。

李再立表示，體育局鼓勵同仁來運動，但運動完後2樓並沒有女性同仁的盥洗室，非常不方便；李指出，爆料公文提到，「體育局4樓有淋浴間，但4樓是儲藏空間，讓女性同仁到儲藏空間淋浴非常不安全，且只有人淋浴就要去打掃，對團體而言長期造成不方便。」

李再立強調，「將2樓改成淋浴間，對女性同仁會比較安全，在打掃管理上也會比較方便。」至於被爆料後是否會覺得委屈，李再立說，「一開始看到會有點小沮喪，但借調來擔任公職，一切行為都可受公評。」

(中時 )