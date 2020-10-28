根據路透取得太空探索科技公司（SpaceX）發送給客戶的電子郵件指出，針對即將推出衛星寬頻網路「星鏈」（Starlink）測試服務，目前規劃月費99美元，安裝設定套件要價499美元，希望為網路選擇有限的偏遠地區用戶提供更快速的網路。

由特斯拉執行長穆斯克領軍的SpaceX，目前正積極籌備的「星鏈」計畫，預計發射數千枚衛星至太空，在全球提供網路，目前已發射逾800枚。

SpaceX周一晚間寄發電子郵件予願意測試服務的華盛頓州、威斯康辛州、愛達荷州居民，標題為「有總比沒有好Beta」（Better Than Nothing Beta）的邀請函。該封電子郵件提及，「一如標題所言，我們試著降低您最初的期待。未來數月，隨著我們提升星鏈系統，預料數據傳輸速度會在50Mb/s到150Mb/s之間」，另還可能有網路短暫中斷的情況。

(工商 )