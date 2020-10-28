國父紀念館館長梁永斐將於11月2日接任國立台灣美術館館長一職。今(28)日他赴立法院參與教育及文化委員會會議前受訪表示，擔任公務員30餘年來，首次離開台北，「就去打拼吧！為台灣藝術。」

前任國美館館長林志明的妻子彭安安遭媒體指出干涉館務，引發外界極大爭議，林志明因此自請借調期滿，任期至26日，後續將配合政風處調查，釐清是否需另行行政處分。

梁永斐表示，經過這次風波，他了解到優質的團隊很重要，希望打造「3好5共」的工作環境，「好心情、好工作、好團隊，3好的空間。並希望有共同願力、共同信心，共同相信自己，用共同力量達到共好。」

梁永斐也提及，感謝文化部長提拔，自己感到誠惶誠恐，政策也會配合李永得提出的「3感1力」，也就是歷史感、價值感、國際感及創造力，「創造力能創造一切我們會跟地方上相關藝文團體、相關企業界組成聯盟，將外部資源帶進來。」

梁永斐表示，在地化也是推動方向，在地化就是國際化，將會持續推動國美館與在地連結。此外，他提及，未來也將會推動學校如國小國中大專院校，走進美術館，活化場館。

李永得表示，梁永斐是接任國美館館長的第一人選，「他在行政協調、管理上，有能力與專長。過去表現也都不差。接任之後能為台灣典藏美術教育與畫家提供最好的服務，將典藏進一步推廣到全世界。」

(中時 )