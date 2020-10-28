明年元旦含萊克多巴胺美豬即將進口來台，中央訂定萊克多巴胺殘留量標準，但不少地方縣市政府自訂萊劑零檢出的自治條例，然而地方政府近日收到中央公文，內文指出零檢出抵觸中央法規，已要求地方檢討，衛福部政務次長薛瑞元回應，明年起地方零檢出自治條例將直接無效。

立法院經濟聯席會今日續審「行政院農業委員會函，為修正該會101年9月7日農防字第1011473960號公告，請查照案。」

民進黨立委陳亭妃質詢時表示，雖然中央已訂定萊劑容許量，但像台中、桃園等部分縣市政府卻自行訂定萊劑零檢出的自治條例，明顯中央地方不同調。

薛瑞元說，萊劑殘留容許量係依《食安法》由中央主管機關訂定，殘留容許量標準明年元旦才生效，目前地方零檢出自治條例還是有效。

陳亭妃再問，若明年零檢出自治條例與母法牴觸時會被「撤銷」嗎？薛瑞元說，抵觸母法不會被撤銷但會「直接無效」，也將以公告方式處理。

農委會主委陳吉仲說，若地方政府堅持美豬萊劑零檢出卻跳過逾9成都使用的美牛，這在科學上「有點奇怪」，也說若牛豬都堅持零檢出，那全台使用美牛的牛排店都要關了。

(中時 )