三星電子推出多款Galaxy A系列智慧型手機，讓消費者可依據自身需求，以實惠的價格享受出色的行動體驗，屢創市場佳績。隨著台灣5G市場發展日趨活躍，台灣三星電子今日宣布再引進三星最平價5G生力軍－Galaxy A42 5G，並搭載高通最新Snapdragon 750G行動平台、5,000mAh大電量、超規格4+1鏡頭、以及6.6吋U極限全螢幕，成為消費者跨入5G的新選擇。

Galaxy A42 5G支援台灣5G全頻段，搭配高通最新Snapdragon 750G行動平台，行動體驗更上層樓。此外，Galaxy A42 5G搭載5,000mAh超長續航力電池，以及15W閃電快充，提供超強電力支援。

Galaxy A42 5G 絢幻灰款式。（三星提供／黃慧雯台北傳真）

用手機紀錄每日生活大小事，已成為全民日常。Galaxy A42 5G內建4+1顆鏡頭，包含4,800萬超高畫素主鏡頭，搭配30種AI場景智慧辨識功能，照片隨拍隨美，上傳社群吸讚力破表；800萬畫素123度大廣角鏡頭，不僅精彩收納出遊所見壯闊美景，團體聚餐大合照也難不倒；另有500萬畫素的景深鏡頭和40mm微距鏡頭，挖掘生活中所有唯美細節，輕鬆化身攝影達人。而2,000萬超高畫素前鏡頭搭配內建趣味AR貼圖、多款美顏濾鏡功能，為回憶增添更多有趣故事。

Galaxy A42 5G搭載6.6吋Super AMOLED U極限全螢幕，極窄邊框設計搭配杜比全景聲，提供沉浸式娛樂響宴。而手遊愛好者可透過內建「遊戲啟動器」，AI智慧演算補幀，體驗更流暢的視覺享受。此外，Galaxy A42 5G將經典的白、灰、黑中性色系，注入極具現代感的層狀結構幾何設計，以類玻璃材質打造如夢似幻的炫光效果，並優化握感，一機在手時尚輕盈跟著走！

Galaxy A42 5G 絢幻灰、絢幻黑、絢幻灰背面樣式。（三星提供／黃慧雯台北傳真）

Galaxy A42 5G將推出絢幻白、絢幻灰及絢幻黑3色，單機建議售價NT$12,990，於11月上旬起於全台通路陸續上市。

(科技)