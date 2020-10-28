內蒙古紀委監委網站27日18時30分，連續發布四條省管幹部落馬消息。包括：內蒙古自治區應急管理廳黨委書記、廳長王俊峰；內蒙古自治區司法廳原黨委書記、廳長兼自治區監獄管理局黨委書記徐呼和；內蒙古自治區國有資產監督管理委員會原黨委書記、主任蘇和；呼倫貝爾市政協黨組書記、主席李才。四人分別曾在地方政府、安監系統、國資系統、司法系統長期擔任重要崗位，被查的4人均為正廳級幹部，其中王俊峰、李才都在任內被查，而蘇和、徐呼和分別於2018年5月、6月退休。

李才，蒙古族，1962年7月出生，呼倫貝爾市阿榮旗人，大學學歷，工商管理碩士。曾任滿洲里市委副書記、市長，呼倫貝爾市委常委、政府副市長，2017年2月任呼倫貝爾市政協黨組書記、主席。

王俊峰，1964年12月出生，內蒙古固陽縣人，大學學歷，內蒙古自治區第十屆紀律檢查委員會委員。曾任內蒙古自治區經濟和資訊化委員會副主任、黨組成員兼煤炭工業局局長，內蒙古自治區安全生產監督管理局黨組書記、局長，內蒙古自治區應急管理廳黨組副書記、廳長，2020年3月任內蒙古自治區應急管理廳黨委書記、廳長。

蘇和，蒙古族，1955年4月出生，黑龍江省肇源人，大學學歷。曾任包頭市委常委、昆都侖區委書記，錫林郭勒盟盟委副書記、行署常務副盟長，自治區經濟貿易委員會黨組成員、副主任，自治區政府國有資產監督管理委員會黨委委員、副主任，自治區政府國有資產監督管理委員會黨委書記、主任，自治區人大常委會委員、法制委員會委員。

徐呼和，蒙古族，1954年10月出生，內蒙古呼和浩特人，大學學歷。曾任自治區公安廳黨委委員、紀委書記，自治區政法委副書記，自治區司法廳黨委書記、廳長兼自治區監獄管理局黨委書記，自治區第十二屆人民代表大會常務委員會委員，自治區第十二屆人民代表大會法制委員會副主任委員、自治區人大常委會委員。

呼倫貝爾市政協黨組書記、主席李才。（取自百度百科）

(旺報 )