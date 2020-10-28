「選擇安全行駛卻換來紅單！」對於機車族群而言，T字路口的通行狀況百百種，未有統一的規範，也時常衍生開單爭議。市議員陳清龍27日在議會爭取，請交通局全面檢討市府所轄道路，將機慢車兩段式左轉能隨汽車左轉號誌燈通行，除了維持用路人安全，也避免警方執法困擾。交通局長葉昭甫說，T字路口將盤點，確保機車族行車安全。

陳清龍說，豐原區許多對稱及不對稱的T字路口，以豐原區中山路與豐南街口為例，民眾若守法騎至待轉區等候，待綠燈可通行時卻會與對向來車正面迎擊，險象環生，危險性大幅增加；但於待轉區隨汽車左轉號誌燈直行，又屬交通違規，陷入只能罰鍰或受傷二選一的窘境，造成民怨連連。

陳清龍指出，豐原地區T字路口眾多，有些路口有劃設機慢車左轉專用道，當汽車左轉燈亮起時機慢車可同步通行，部分路段則受限路寬等因素，仍維持待轉區舊有法規，想要安全就必定違規；多年以來也在議會提案過數次，期望交通局能變通，將市府所轄道路改為「可隨汽車左轉號誌燈通行」，以維用路人安全，同時避免警方執法爭議。

用路人行駛不熟悉的路段時，道路的標誌標線將是最佳的指引。陳清龍提到，近來有市民向他反映，道路標線標誌品質低落，新劃設的道路標線，施作半年就模糊不清，連每天開同一條路熟悉路況的市民都看不下去，紛紛建議補繪並要求品質。最後更關心豐原地區新設I-BIKE場站，尤其是葫蘆墩文化中心，當初建議的高一學生都已經高中畢業，至今仍未設站。

葉昭甫強調，T字路口將盤點確保騎車族行的安全，道路標誌問題將寬列預算，交通局與區公所都可以做，該局將先盤點，分隔島槽化會與建設局再協調。

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(中時 )