走過疫情全球肆虐，如何觀察景氣正在復甦？國際調研機構新增港口交通量、貨運數量變動等非典數據近距離觀察，發現海上運輸的復甦腳步將遠快過於航空業。

牛津經濟研究院追蹤全球經濟景氣變動，即時市場資訊顯示，經過第二季和第三季初出現兩位數下降之後，8月以來世界商品貨物貿易出現顯著改善，該機構搜集港口交通量、貨物運輸等各項即時指標，結果均顯示，全球貿易正在復甦，海上貨運的恢復狀況遠勝於航空貨運，而受到人員跨境移動的限制，服務貿易的復甦速度比商品恢復速度明顯來的慢。

歐洲近日傳出，許多在地中小型機場恐在疫情尚未結束之前，就先破產，主因正是人／貨運輸量今年來大減近八成，至今都沒有正常恢復。

牛津經濟研究院指出，目前已看到各地區、不同部門等的疫後反彈僅有局部，且不均衡。該機構目前的預測基準，估測2020年全年世界貨物貿易下降7％左右，服務貿易更進一步下降21％，2021年才有機會出現顯著反彈。

走過今年上半年的大規模封鎖，牛津經濟研究院指出，海上貨運的恢復遠勝於航空貨運，中國和美國西海岸貨運的最新數據反映出跨太平洋的貿易正在回升，且中國，美國和德國的出口調查已恢復到危機前的水平。但是英國，法國和韓國的調查結果仍然顯示景氣相對低迷。

(工商 )