亞崴機電27日公布前三季EPS攀升至3.75元，為同期第三高。28日股價大漲1.35元而以31.10元開出，最高曾達31.80元，隨後賣壓湧現而拉回，目前仍呈現上漲走勢。

亞崴27日公布自結第三季合併營收7.86億元、營業毛利1.22億元、本業虧損533萬元、認列匯損一千多萬元，稅前虧損634萬元、本期淨利1,778萬元，EPS維持去年同期0.22元。憑藉台商回台投資租稅從20％降至8％，認列3,600萬元的台商資金返台遞延所得稅資產，第三季得以獲利。

亞崴前三季合併營收22.41億元，營業利益3.55億元、亞崴與程泰共同投資益全機械去年底出售台中工業區廠房及土地，今年第一季認列處分資產利益，亞崴持股六成，對EPS貢獻約4.8元，足以彌補第一、三季本業虧損。前三季本業獲利近0.2億元、認列匯損2千多萬元，稅前淨利5.3億元，本期淨利5.77億元，淨利歸屬母公司業主3.62億元，EPS從去年同期1.4元攀升至3.75元，創同期第三高。

(工商 )