高雄客運位於高雄火車站商圈的「商四」建地1,250坪，將進行都更，預計將新建地上18層辦公樓、以及地上24層住宅樓，預料總銷金額逾42億元，將為高雄市核心地區注入都市再生發展強心針。

高雄客運、行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞、以及高雄副市長林欽榮，28日共同宣布，中央、地方與民間共同合作，由高雄客運重磅投資高雄車站都市更新案。

高雄客運將投資高雄車站前都市更新案，基地位在建國二路以北、車站廣場東側的客運站街廓，將以都市更新方式辦理開發，預計將新建地上18層辦公樓及地上24層住宅樓，預料總銷金額至少42億元。

行政院南服中心執行長陳政聞28日表示，蔡英文總統日前已宣布，將加速推動危老都更，推動都市更新及危老重建，已是國家重大建設，而新高雄車站完工在即，周邊地區配合辦理都市更新，將是高雄轉型的重大契機，非常樂見企業在此時投資高雄。

高雄副市長林欽榮指出，此一都更案基地就位在高雄火車站前東側的高雄願景館旁，高市府殷殷期盼民間投資高雄，將責成都發局全力輔導，盡速依法定程序完成都市更新審議，並藉由該案當作高雄都更168專案的首發。

所謂「高雄都更168專案」就是當土地及合法建物所有權人，100％同意實施都市更新，且都更審議程序中全無爭議者，高市府都發局在都市更新事業及權利變換計畫報核後6個月工作天，完成包含公聽會、聽證、審議及審核等程序報核審定，並於遞件申請起算8個月工作天內，核發建照。

高雄都發局長楊欽富表示，該案基地緊鄰新高雄火車站，經過高雄客運公司、東正投資公司、財政部國產署、以及交通部台鐵局等整合，已取得100％同意，將準備提送都市更新事業計畫申請。

他說，都發局將加速都市更新審查作業，全力協助都市更新開發，並要求實施者應連帶提升高雄車站周邊的環境品質、以及都更開發的建築品質。

(工商 )