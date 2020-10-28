標普500指數目前呈現「M頭」形態。（翻攝新浪財經）

美國總統大選逼近，恐慌指數VIX持續升溫，「新興市場教父」墨比爾斯 （Mark Mobius）周二警告，標普500指數目前呈現「M頭」的危險訊號，看來後市相當令人憂心，拜登若勝選不利市場。

標普指數9月2日衝上3580點、創下歷史新高，之後科技股賣壓湧現，拖累標普大幅回檔，但10月中旬再度反彈至3500點以上，今年以來，標普已大漲逾5%。周二標普指數下跌10.29點，收在3390點。

CNBC報導，墨比爾斯表示，下周二美國大選已對美股產生巨大壓力。從技術線型來看，標普500正逐漸出現「M頭」形態，這是相當危險的訊號，投資人不僅關注大選誰會獲勝，也對選後股市走向憂心。分析師普遍認為，若選舉結果若出現爭議，最終要透過最高法院裁定，政治不確定性，將對全球股市帶來衝擊。

墨比爾斯認為，除了美國之外，全球投資人也都聚焦美大選這件事，因為美國市場下跌將影響所有人。他分析，若民主黨總統候選人拜登勝選，將不利於美國和全球市場，所幸只受到短暫影響，投資人等待拜登端出政策。如果拜登不加稅，對市場而言將是利多。

美國選前無望通過紓困方案，加上全球景氣「金絲雀」的卡特彼勒、3M等工業龍頭股下跌，以及VIX恐慌指數攀升，周二（27日）美股三大指數走勢分歧。

道瓊工業指數下挫222.19點（或0.8%），收在27463.19點；標準500指數下跌10.29點（或0.30%），收在3390.68點；那斯達克指數上漲72.42點（或0.64%），收11431.35點。

(中時新聞網)