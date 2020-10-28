近一周內美國陸續對台軍售2次，其中還包括一些攻擊性武器，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天（28日）上午表示，民進黨當局不自量力，企圖勾聯外部勢力「以武謀獨」，加劇台海緊張，最終必然是死路一條。

大陸國台辦今天舉行例行新聞發布會，針對美國近期密集軍售台灣，發言人朱鳳蓮回應，美國政府一而再、再而三違背一個中國原則和中美三個聯合公報，特別是「八一七」公報規定，向台灣地區出售武器，向「台獨」勢力發出錯誤信號，大陸堅決反對。

朱鳳蓮表示，大家也看到了26日、27日外交部和國台辦的有關表態。民進黨當局公然對大陸進行赤裸裸的軍事威脅和挑釁，不自量力，企圖勾聯外部勢力「以武謀獨」，加劇台海緊張，只會嚴重破壞台海和平穩定，給台灣民眾帶來深重災難，最終必然是死路一條。

此外，近日美國「戰略與國際研究中心」發佈涉台報告，鼓吹加強「台美關係」，並稱台灣有關機構也支持這份報告。

對此，朱鳳蓮重申，「台灣是中國不可分割的一部分。台灣問題是中國內政，不容任何外來干涉。」

朱鳳蓮強調，大陸堅決反對美國和台灣地區發展官方關係。包括智庫在內的美國各界應推動美國政府恪守中美三個聯合公報規定，妥善處理台灣問題，不要向民進黨當局和「台獨」勢力釋放錯誤信號。民進黨當局拿著台灣民眾的血汗錢收買智庫，炮製和散布「挺台」論調，是徒勞的。

(中時 )