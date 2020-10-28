美國的新冠肺炎疫情持續急升，川普政府坦承可能無法在大選之前就新一輪新冠紓困振興方案達成協議，以及微軟本季營收目標意外疲弱，周二美股期貨下跌，延續稍早前現貨市場乏善可陳的走勢。

目前道瓊指數期貨跌146點或0.53%，為27,219點。標普500指數期貨跌0.58%，那斯達克100指數期貨跌0.46%。

稍早前美國總統川普坦承可能要到11月3日大選之後，府會才能就新冠援助與激勵方案達成協議。

此前在一般交易時段，道瓊工業指數收跌222.19點或0.8%，為27,463.19點。標普500指數收跌0.30%，報3,390.68點，為10月6日以來首度收盤跌破3,400點關卡。受科技股上漲帶動，那斯達克指數收漲0.64%，為11,431.35點。

微軟在發布財報前走高，蘋果、臉書等科技巨頭上揚，以及居家防疫受惠股亞馬遜與Zoom Video勁揚，但對經濟局勢敏感的個股大跌，導致美股現貨市場主要指數表現分歧。標普500指數工業股大跌2.18%，金融股下挫1.91%，能源股跌1.38%。

微軟盤後公布上季業績優於市場預期，但預估本季營收介於395億美元～404億美元之間，以其中值399.5億美元估算，代表年增率進一步放緩至8%，且不如市場預估的404.3億美元。受此打擊，微軟盤後下挫2%。

根據約翰·霍普金斯大學分析，過去一周，美國的新冠狀病毒確診數每日平均新增69,967人，創下新高記錄。此外，根據Covid Tracking Project提供的數據，美國36個州因此疫病住院的患者人數已增加至少5%。疫情急速升溫，已促使一些國家重啟部分封鎖措施，在美國，伊利諾州已經下令芝加哥關閉室內用餐。

(時報資訊)