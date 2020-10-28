本周盤中零股交易新制上路，三竹(8284)指出，已經協助36家券商更新交易系統，新增盤中零股即時報價與盤後交易資訊，三竹也發現，投資人普遍在下單前謹慎確認「買賣張數」，深怕按錯而違約交割，三竹在本次改版建置零股的獨立下單頁面，並預設ROD限價單、買進上限999股等條件，讓投資人交易無負擔。

由於證交所並未強制更新盤中零股交易系統，此次參與改版的券商包括：台銀、大慶、(牛牛牛)亞、兆豐、宏遠、國泰、日進、新百王、元大、元富、康和、北城、新光、永豐金、華南永昌、大展、合庫、台企銀、福勝、德信、群益、富邦、日盛、中國信託、玉山、凱基、統一、第一金、台新、聯邦、致和、國票、光和、亞東、台中商銀、大昌等36家券商，三竹提醒投資人多加留意。

三竹表示，各券商更新的盤中零股交易系統中，新增零股功能頁籤，以及盤中零股四大即時報價功能，包括五檔、明細、走勢、分價等，並完整呈現盤後零股成交資訊，盤中零股交易相關內容一覽無遺，供投資人調配買進、賣出的時機。

三竹指出，避免投資人買賣股票在選擇「買賣張數」的階段出現錯單，導致違約交割，此次配合盤中零股交易系統更新，三竹為券商設計獨立的零股下單欄位與頁面，僅供盤中、盤後交易零股，並事先設定為ROD限價單、買進上限999股等零股專屬交易條件，避免投資人輸入錯誤。

(時報資訊)