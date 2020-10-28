達梭系統在台總代理實威(8416)，協助家寬實業正式導入達梭旗下知名的ERP與MES(Manufacturing Execution System)系統軟體-DELMIAWORKS，讓家寬實業優化研發產製流程，不但提高效率，並能夠運用其中獲得的數據，即時性的改進流程。

家寬實業前身為興家企業社，主要營業項目為塑膠射出成型的代工製造，從協助客戶端改進產品設計與模擬分析開始，包含模具設計與開發製作、塑膠射出成型的大小批量生產、品質管控、後加工與組裝測試，一直到第三地進出口業務都是家寬的服務範圍。

實威總經理許泰源指出，DELMIAWORKS中的製造營運管理系統(MES)可以從最初的原材料開始進行控制，詳細的對入庫的原物料進行控管，並按照流程完整的監控每一層級，最終追蹤到成品，也就是能夠囊括「由原材料到出貨成品」的全面追蹤控制需求，同時完成生產任務的執行管理並報告各環節的品質狀況。不再需要一個一個環節去檢查，DELMIAWORKS就可全自動化的為企業在工廠的生產流程進行完整的控管，進而提升效能。這樣的解決方案，從成本面可以抓取過去無謂的浪費，讓有效的工作時間最大化，還能針對獲取的數據，進行可能的錯誤預測，診斷流程不良之處，迅速進行調整改善，整體更可以透過資訊在同一平台上的整合，大幅降低生產錯誤，真正做到企業效能的升級。

(時報資訊)