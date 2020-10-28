元晶(6443)109年現增6678萬股，認股基準日為11月17日。本次現金增資發行新股之80%計5.3424萬張，由原有股東按增資認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股認購140.95420009股。發行價格未定，將另行公告，員工認股股數為6678張。另依證券交易法第28條之1第2項規定，提撥增資發行新股之10%計6678張採公開申購方式對外公開承銷。

元晶此次增資資金用途係為還借款及購置機器設備，現金增資認股基準日11月17日，最後過戶日為11月12日，停止過戶起始日期為11月13日至11月17日。停止過戶截止日期11月17日，股款繳納期間為11月20日至11月26日。

大陸上游矽晶圓廠推動M10(182mm)、M12(210mm)大尺寸，因應此一趨勢，元晶( 6443 )增加350~400MW M10、M12電池模組產線，新產線量產時程落在明年5月。元晶屏東模組年產能約500~600MW，其發展策略爭取國內模組市占率35~45%，截至上半年為止，聯合再生、元晶掌握大型案場開發，成為模組出貨兩大龍頭。

(時報資訊)