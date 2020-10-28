日系外資針對聯發科(2454)出具最新研究報告指出，聯發科短期除來自於OPPO、Vivo以及小米的強勢拉貨外，競爭對手高通在低階晶片S4350潛在的設計，也將有利於聯發科拿下更多市佔率，故維持中立評等、目標價由700元調升到750元。

日系外資表示，短期驅動聯發科走強的因素眾多，首先，OPPO、Vivo以及小米等為補上華為缺口所注入的強勁拉貨力道，再者，競爭對手高通面臨三星晶圓產能不足以及低階晶片S4350潛在的設計，最後，中芯國際受到美國制裁，其將衝擊高通的PMIC(電源管理IC)需求，維持中立評等、目標價由700元調升到750元。

惟日系外資也說到，後續聯發科的關注焦點依舊鎖定在高通被美國授予出貨華為5G的許可證政府恐早於聯發科，還有客戶端針對聯發科和高通會祭出平衡採購策略，使得聯發科2022年5G增長前景有低於預期的風險，即在2021年上半年之前使用聯發科，但從下半年開始使用比轉向高通。

日系外資表示，先前就有說過高通低階5G晶片S4350面臨三星8奈米的供貨問題，在過去的幾周中，發現該消息得到了更多的證實，傳出高通確實有取消了S4350的部分項目，甚至建議客戶使用聯發科的產品，除此之外，美國對中芯國際的限制將是高通一大難題，估計高通的PMIC的50%以上是來自中芯，此狀況將對聯發科在2021年上半年前提供助益，該狀況將直到2021年中高通對下單的台積電6奈米開始量產方會紓解。

日系外資進一步表示，在晶片訂價上，目前看到4G SOC定價上漲，這是由於客戶需求旺盛且供應有限，主要就是受PMIC供貨限制，據悉，聯發科從第四季開始喊漲，這是聯發科手機晶片SOC有史以來第一次漲價。

(時報資訊)