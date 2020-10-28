喊話蔡總統！蔡衍明：承擔的責任是中華民國

中天新聞台年底面臨換照問題，本月26日NCC舉辦換照聽證會，旺旺集團董事長蔡衍明親自出席。今（28）日他再度親上火線，首次接受Live節目專訪，強調會站出來就是要捍衛中天同仁，希望跟過他的人，以後不要覺得丟臉，也請質疑他的人講清楚，到底哪裡害台灣？紅媒要怎麼定義？

外傳中天換照聽證會，媒體主管都希望蔡衍明不要出席。蔡衍明今早在現場直播的廣播節目《POP撞新聞》中表示，「我心裡其實很想去」，但自己講話又急又直，內部同仁擔心遭設局，也擔心自己被公審，「他們是站在疼惜我的心情」，而當天到聽證會現場，聽到不少民眾、退休同仁喊說加油，甚至自己姊姊也到場，真的非常感動，「眼淚差點流下來」，就連之前罵過他的人，也站出來力挺新聞言論自由。

其實早在2019年6、7月，就傳出中天換照可能不會過關，蔡衍明說，當時外界罵聲不斷，認為有必要出來說明，因此召集包括中國時報7、800個同仁，「我希望跟過我的人，以後不要覺得很丟臉」，所以這次如果我沒出來，就會被笑「俗辣」，會站出來就是要捍衛同仁。

旺旺集團董事長蔡衍明，今（28）日接受Live廣播節目專訪。（圖／摘自POP撞新聞YouTube）

主持人黃暐瀚提到，聽證會當天7個鑑定人對中天都是負面評價，也質疑中天的新聞專業、報導韓國瑜比例過多，並指中天是紅媒。

蔡衍明直言，聽證會當天的狀況「他就是要把你關起來」，感覺很差，但不要去想中天同仁怎麼樣，他們都不錯，只是紅媒怎麼定義？在大陸賺錢就是紅媒、中資嗎？「我也是從台灣拿錢去大陸賺錢」，如果這樣說，蔡英文總統、蘇貞昌院長選舉接受大陸台商捐贈，這樣算不算中資？且其他媒體報導沒來問，也沒有平衡報導，就不需要被罰錢？這公平嗎？並強調國台辦沒有介入中天或中國時報。

主持人黃暐瀚問，外傳若釋出股權或換頻道，中天換照就能過關？蔡衍明質疑 「政府有權力叫我把財產賣掉？」認為這是要他拍拍屁股走人，「我做的事有那麼差嗎？」要判死刑也要說清楚，這就要看中華民國政府到底有沒有法律了。

蔡衍明強調，「（中天）裡面的人我會負責」，不能讓跟過他的人丟臉，對於員工權益，「看他們要做什麼，我投資也可以」，自認此事因他而起，但到底惹了多少禍、什麼事情害到台灣人？不能說看起來就是紅的，「我又沒穿過紅色的衣服」。

最後，蔡衍明說，這個世界、這個（民主）時代，中華民國不可能這樣做才對，但就看蔡總統的想法，以前兩人也見過，總統應該知道他是真的為台灣著想，當然也希望總統出來講話，「但要叫我拜託，這個我拜託不出來。她今天承擔的責任就是中華民國」。

(中時新聞網)