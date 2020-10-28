勤美 誠品綠園道每年的萬聖節活動，儼然成為台中市民最期待的過節聖地，不僅有戶外打卡裝置，還有週末市集，館內品牌也紛紛推出萬聖節限定商品，今年以「魔物交易」為主題，在1樓戶外廣場設計出一間魔目商店【ＭOMU SHOP】，專門販售魔法師精心煉製各種魔目力的眼珠專賣店。並於週末規劃主題選物市集【遊牧商人街】。今年萬聖節，就來勤美誠品進行一場盛大的魔物交易吧！

眼睛代表著靈魂之窗，眼神則是交流的介質，藉由靈魂交流，眼睛成為我們看見真實渴望的渠道。勤美誠品今年以「魔物交易」做為萬聖節發想主軸，設計出主題扭蛋商品，專門販售魔法師精心煉製各種魔目力的眼珠專賣店。魔目商店的屋頂為魔法師的巨大帽子，可透過大小朋友都愛的扭蛋機，就可以跟魔法師交換精心煉製的四款魔目吊飾，以愛、智慧、治癒、幻視象徵四種魔目力量，鑄成鑰匙圈，成為人人可以隨身攜帶，加持力量的信物。

魔法師精心煉製的四款魔目吊飾，以愛、智慧、治癒、幻視象徵四種魔目力量。(圖/品牌提供)

以蓬鬆酵母甜甜圈為基底，兩款粉嫩配色的巧克力沾醬「蘇打風味」與「綠茶風味」，再搭上活潑生動的手繪表情，好吃、搞怪的「怪北鼻」甜甜圈就此誕生。(圖/品牌提供)

除了戶外裝置，本週末10/31~11/1也有萬聖節主題市集，特別與綠光計劃的店家「暗渡｜Alchemy.17」合作【遊牧商人街】市集活動，召集各地的稀奇古怪小物，販賣金工銀飾 、古董收藏、魔法陶具、異國織品、塔羅占卜、靈光繪畫、草本線香等共13家攤位，每攤都獨具特色令人著迷，其中集結藥草應用，販售藝術家與職人工匠作品的品牌「KIVAS」擅長以燃燒植物來進行場域調頻，對能量及空間協調有自己獨到的見解。另外還有蒐羅自各地的紙本、織品、1960-90年代的老物件與繪本的行動雜貨店「豊逹雑貨商行・馬尾古書店」，最後一場萬聖市集活動，錯過要再等明年了。

(中時新聞網)