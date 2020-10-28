南韓知名娛樂經紀公司「SM娛樂」，即將在11月推出新人女團「aespa」，並在27日公開首位成員Winter的概念照立即吸引網友的目光。更有人眼尖的發現她似乎曾經在選秀節目《K-pop Star 2》的參賽名單中出現，過去在節目中的畫面也被網友截圖挖出。

SM娛樂為南韓三大經紀公司之一，旗下除了有少女時代、Red Velvet、東方神起、Super Junior、SHINee、EXO等知名團體外，還有寶兒、太妍等多位知名藝人，而他們也在相隔6年後再推出女團「aespa」，並在昨日公開第一位成員Winter。

在 Instagram 查看這則貼文 AESPA Palembang（@aespa_palembang）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 27 日 下午 8:00 張貼

不過，在SM娛樂尚未公開Winter真實身份前，網路上已有不少相關消息，除了她的本名為金敏貞（暫譯）、年紀大約19歲外，當練習生的時間也有3~5年左右，另外還有網友找到2012年所播出選秀節目《K-pop Star 2》畫面，當時便有一位名叫金敏貞的11歲的參賽者出現。

因五官與名字都跟公開中的資料相符，因此不少網友便認定是她，而當時的Winter身材圓潤、臉蛋還十分稚氣，說話時還露出暴牙相當可愛，網友看到落差照後紛紛留言「看來她也是經過一番努力」、「其實五官都沒變只有牙齒」、「從小就是美人底」。

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(中時新聞網)