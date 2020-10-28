不滿泰國總理帕拉育對持續已久的反政府示威抗議無所作為，泰國反對黨議員維薩恩（Wisarn Techatheerawat）27日在國會質詢期間愈說愈激昂，竟突然脫掉外套、捲起袖口，亮出小刀猛地往自己手臂上割2刀抗議，嚇壞其他議員。影片恐有不舒服畫面，請慎入。

不滿泰國總理帕拉育（Prayut Chan-ocha）對持續已久的反政府示威抗議無所作為，泰國反對黨議員維薩恩（Wisarn Techatheerawat）昨（27）日在國會質詢期間愈說愈激昂，竟突然脫掉外套、捲起袖口，亮出小刀猛地往自己手臂上割2刀抗議，嚇壞其他議員。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，泰國境內反政府、要求王室改革的示威抗議延續數月，不滿總理帕拉育漠視學生的抗議，泰國反對黨議員維薩恩昨日在國會殿堂中激情演說，他質詢時愈說愈激昂，竟開始脫掉西裝外套、捲起自己的襯衫袖口，更突然亮出6英吋（約15.2公分）長的廚房小刀，毫不猶豫地往自己的左手臂上劃下去2刀，泰國國會殿堂當場「見血」。

畫面顯示，相當火大的維薩恩痛批政府漠視泰國年輕人的示威抗議，他說「我想不到可以解決這個問題的辦法」，「我不想要孩子們流血，我寧願自己流血向帕拉育總理展現我的決心」，他詢問總理想成為「暴君還是英雄」，語畢就拿短刀朝自己的手臂割下去。

畫面拍到維薩恩後續坐回自己的椅子上，其他議員見狀嚇壞了，趕緊拿衛生紙及繃帶上前替他止血。

泰王瓦吉拉隆功（King Vajiralongkorn）2016年就任以來，多數時間都待在德國南部巴伐利亞邦，新冠肺炎肆虐期間，他更攜後宮嬪妃滯留德國，落跑及不關心國民的糟糕形象引爆泰國境內最大規模的抗爭行動，民眾除了不滿泰王在歐洲的高額花費，更呼籲修憲，削減憲法賦予泰王的權力，持續數月的示威抗議更要求總理帕拉育下台，重新舉行大選。

針對年輕學子大規模抗議，泰國政府15日一度宣布曼谷進入緊急狀態，不過此舉反而激起更大規模的抗議行動，迫使政府於一周後撤回緊急狀態令。

(中時新聞網)