吳姓大貨車司機28日凌晨行經新北市樹林區柑園二橋，車上裝載的豬血不慎傾倒，大片豬血染紅地面，徐姓男子騎車經過該路段時因滑倒自摔，警方接獲報案，將徐男送醫救治，並循線追查到吳男，依《道路交通處罰條例》裁罰，現場汙漬也已通知清潔隊清理完畢。

有民眾指出，柑園二橋和環漢路5段交叉口地面出現大片血跡，散發濃厚血味。樹林分局表示，28日凌晨6時徐男騎車行經此處就是因為地面的豬血慘摔，目前已被樹林仁愛醫院救治，傷勢無礙，調閱監視器發現吳男在凌晨3時駕駛貨車，車上的豬血沿路灑出，導致路面被染紅，已通知他說明。

樹林分局補充，目前已依《道路交通處罰條例》第30條貨物滲漏對吳男裁罰，將處3000至18000元罰鍰，而路面也已通知清潔隊清理完畢。警方表示，汽機車行駛轉彎容易導致物品掉落，若有裝載貨物一定要確實將物品紮實綁牢，液體物品也要加蓋，以免影響其他用路人權益。

(中時 )