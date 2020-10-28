今年新冠肺炎防疫指揮中心一級開設以來，法務部調查局偵辦囤積口罩、假口罩案件共13件，查扣2.6億片假口罩，同時，假訊息也偵辦1400多件，調查局長呂文忠表示，疫情犯罪偵辦對世界各國都是非常重要的犯罪偵辦經驗，調查局希望透過這樣的經驗交流，與世界各國建構共同打擊犯罪的平台。

呂文忠是在調查局與美、日、澳共同舉辦「2020全球合作暨訓練架構（GCTF）防制新冠肺炎相關犯罪國際研習營」作出以上表示。

調查局長呂文忠說，調查局偵辦囤積口罩、假口罩案件共13件，查扣2.6億片假口罩，同時，假訊息也偵辦1400多件。（張孝義攝）

蔡清祥、呂文忠與參加防制新冠肺炎相關犯罪國際研習營的國際友人合影。（張孝義攝）

法務部長蔡清祥表示，調查局最初與AIT舉辦GCTF，之後日本加入，今年則有澳洲加入。蔡清祥說，過去調查局邀請國際友人來台參加，今年限於疫情，改用視訊方式舉行，得到更多國家響應，是歷年參加人數最多的一次，希望在研習營中能分享彼此執法經驗與情報交換。

調查局從2018年首度提議在GCTF納入執法場次，舉辦「打擊跨境犯罪及美鈔、護照鑑識國際研習營」，並在2019年舉辦「打擊公私部門貪瀆國際研習營」，在打擊跨境犯罪、提升鑑識能量、建立廉能政府及防制商業間諜等領域推展有具體成效。

調查局指出，今年因新冠疫情嚴峻，不僅衝擊大眾生活方式，也改變相關犯罪態樣，所以研習營著重在檢視台灣及美、日、澳洲重要防疫實績及打擊疫情相關犯罪與假訊息的執法成果，並邀請31國執法人員線上參與，期與全球各國建立夥伴關係，擴大彼此因應全球關切議題的合作面向。

(中時 )