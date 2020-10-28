復旦大學美國研究中心副主任、教授宋國友28日在《環球時報》撰文指出，在美方單邊霸凌中興、華為、TikTok等中國高科技企業的現實情況下，西方媒體發明了一個新詞，宣稱中美正進行「企業代理人戰爭」，類似冷戰期間美蘇兩國協力廠商代理人戰爭，透過打擊企業來打擊對方，損害對方利益，從而取得競爭優勢。文章強調，中美「企業代理人戰爭」又是一個似是而非但禁不起深入推敲的新名詞。

宋國友表示，這種觀點的大前提就是錯誤的。在中美「企業代理人戰爭」的敘事下，中國已然變成另一個蘇聯。問題在於，中國根本不是蘇聯。中國不對外輸出意識形態，不培植勢力範圍，不搞對抗性軍事同盟，沒有對外發動戰爭。在經濟上，更是早已通過不斷深化改革開放的長期戰略擁抱市場經濟。把中國類比為蘇聯，是對中國的巨大錯誤認知。

文章稱，基於這個錯誤前提，主觀認定中美正在進行冷戰期間的那種「代理人戰爭」，當然也是錯誤的。無論如何，目前中美關係總體還算是正常的大國關係。中美雙邊貿易額全球規模最大，並未有顯著下降的跡象，更不用說出現雙向停止的可能。中美都不在冷戰當中，如何出現冷戰期間的「代理人戰爭」？

宋國友認為，最為重要的是，這種觀點的基本事實完全錯誤。中美近年的經貿摩擦，是美國對華發動的單邊直接經濟戰爭。不承認美方是蠻橫無理的進攻方，不肯定中國是被迫反擊的防守方，試圖模糊經貿戰的道義屬性。

文章指，中國對美國企業越來越開放，歡迎投資，把美企看成是中美經貿關係穩定的重要因素。而美國，對中國企業越來越封閉，排斥中企到美國投資，甚至把中企看成是地緣競爭工具。誰在蓄意從事「企業代理人戰爭」，一目了然。

宋國友說，其實真正需要警惕和反思的，是西方媒體對中國以及中美關係的議題塑造能力和輿論主導能力。強行把中國類比成蘇聯，極其可惡之處就在於強化了中國的「蘇聯」角色，讓國際社會產生強烈的冷戰帶入感，把中國等同於蘇聯，賦與中國被強加的負面形象。

文章稱，蘇聯已經解體，只能被冷戰的勝利者美國及西方世界任意打扮。對於中國，美國等國家可以繼續利用冷戰這一詞彙，喚起西方民眾的冷戰記憶，動員、刺激與中國對抗。如何根本地打破西方的對華輿論宣傳，成為中國必須破解的難題。否則，即便中國有能力對任何不實觀點加以深入批駁，也仍難以避開西方針給中國設定的系統性的形象陷阱。

(中時 )