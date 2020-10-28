轟！今（28）日上午大約9點20分左右，整個蘇澳地區突然爆出一聲巨響，讓鎮民震驚不已，原來是軍方在蘇澳中正軍港試射飛彈，近期兩岸關係緊張，各自舉辦軍事演習，一旦擦槍走火，戰事一觸即發，雖然事後查證軍方射出的應該是一枚「靶彈」，但仍讓地方居民驚嚇不已。
就住在蘇澳鎮的李姓軍事迷表示，在今天上午大約9點至9點23分這段時間，中正軍港突然爆出一聲巨響，讓蘇澳鎮許多的家戶、辦公室門窗也瞬間震動了一下。
嚇了一大跳的鎮民們議論紛紛，懷疑發生了什麼大事，往窗外一看，只見一道白煙從中正軍港內直上天際，這才知道是軍方發射飛彈。
李姓軍事迷表示，軍方及漁業署之前有發出射擊通報，提醒漁民在今天上午9點至10點30分不要靠近畫設的海域，但一般民眾可能沒有特別注意，因此被驚嚇到，而這次軍方在中正軍港內發射的應該是配合屏東九鵬基地外海的防空飛彈攔截演訓所射出的一枚「靶彈」。
(中時 )
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