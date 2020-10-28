百萬金飾藏書桌內19年重見天日，台南市政府環保局白河區清潔隊隊員曾鴻欣昨天下午清理民眾家中破損書桌，沒想到卻在書桌中發現一袋黃金，他沒多想立即送交警方，經過白河派出所員警查證，找到可能的張姓失主，張男一看竟是母親多年前為他準備的結婚金飾，失而復得，讓他相當驚喜，也感謝隊員拾金不昧。

警方調查，白河區清潔隊隊員曾鴻欣受理清運家具，他將破舊書桌搬運到回收場，堆置時不慎翻倒書桌，卻從抽屜夾層掉出一包塑膠袋，裡面裝著幾個紅色盒子，一打開赫見黃金，曾員立刻向隊部反映，並到白河派出所報案。

警方清點物品，有金塊2條、戒指11只、項鍊及手鍊各3條、手鐲1只，重量約570克近16兩重，男女款式都有，折合市價約百萬，且盒子內還有保證書，都是白河鬧區的銀樓店家。

員警循線通知丟棄書桌的民眾到場說明，對方表示自己承租該公寓有7年時間，書桌是屋主留下來的，他從未使用過，但因年久失修桌腳已壞，他買了新書桌要代替，家具商表示無法收舊物，他才連絡清潔隊前來。

警方找到張姓屋主，他一度以為是詐騙，到場後才發現，竟是母親生前為自己準備的結婚金飾，他說2002年時，母親說為他買了一批金飾，但母親突然過世，他多次在老家中遍尋不著，本已將此事淡忘，沒想到還能找到，了卻一樁心事，也感謝清潔隊員拾金不昧。

這袋金飾重約570公克，是屋主母親準備的結婚金飾，但她突然過世，金飾就在書桌中藏了19年。（讀者提供／莊曜聰台南傳真）

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