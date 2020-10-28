今年7月份，5名新竹世界高中自行車隊員前往海拔3000公尺的合歡山進行苦訓，準備挑戰本月底的登山王挑戰賽，當時在飢餓難耐下，遇上合歡派出所員警熱情請吃一碗泡麵，當時高中生們相當感謝，當面表示比賽時會回到派出所好好答謝，想不到真的在比賽日當天送上一箱泡麵答謝，讓員警感動到眼眶都濕了。直呼當初只請5碗泡麵，現在卻收到12碗，這群高中生真是好榜樣。

5高中生忍飢合歡山苦訓遇警請吃泡麵，讓高中生相當感動。(新城分局提供)

2020KOM登山王挑戰賽舉辦當天，合歡所員警從9.8度的惡劣低溫環境中執勤回來，罩在員警身上的4件衣服皆被冰雨淋得溼透，員警凍得顫巍巍地走進派出所，卻發現一件備感溫馨的謝禮，原來是3個月前員警招待5個新竹世界高中的年輕自行車選手，讓他們吃了一碗補充體力的泡麵，未料，三個月後，這5個小鬼（員警對其暱稱）真的上山答謝，送來一箱泡麵，員警吃驚地發現這份意想不到的謝禮，真是凍僵在外形，溫暖在心頭。

5高中生忍飢合歡山苦訓遇警請吃泡麵，3個月後送上一箱泡麵答謝，讓員警感動不已。(新城分局提供)

合歡派出所指出，合歡山區在7月下旬正值稍熱的季節，當時從派出所門外進來了5個年輕的鐵馬騎士，滿頭大汗地向員警討水喝，員警遂引導他們進入廚房取水解渴，當時剛好中午時段，員警遂問他們是否已吃過中餐，這5名高中生靦腆地顧左右而言他，員警當下了解其心情，遂拿出5碗泡麵，當面撕開包裝，半強迫地說已經拆開了，沒吃完不准走，這5名高中生才生硬地坐下來開始享用。

員警猜想這5名年輕的肉體經過這段崎嶇陡升山路的體力考驗，一碗泡麵可能無法止餓，遂又拿出餅乾、巧克力等讓他們享用，只見他們狼吞虎嚥地吃完這些零食，看的員警們呵呵大笑。

經詢問才知他們是新竹世界高中的自行車隊隊員，為了要參加10月底的KOM登山王挑戰，特地前來花蓮先行試騎，體驗這段世界十大艱難賽道，在賽前多做心理及體力之適應，他們從七星潭騎到合歡派出所，這段海拔高達2374公尺長達87公里之路段，他們居然騎了4小時10分鐘就到達，員警才知新竹世界高中是自行車名校，為國內培養出許多優秀國手，員警嘉許這5位可當其兒子的年輕人，鼓勵他們堅持熱血，徜徉青春。

當他們休息過後，整裝要繼續攻上武嶺，離去前還問員警要付多少錢？員警驚訝這5名高中生這麼懂人情倫理，婉拒後並表示，希望他們繼續在自行車賽場上發揚光大，將來為台灣爭光。

5名高中生離去前，皆向員警表示，他們將在10月底前來合歡山參加KOM登山挑戰賽，屆時將向警察叔叔答謝，員警則未放在心上，揮手向5名攻上山頂的高中生們道別。

在比賽早上11時，當時其中一名高中生在其教練之陪同下，搭著補給裝備車來到合歡所，教練感激員警3個月前為子弟兵的熱食援助，特地送上一箱泡麵當作謝禮，當在山上執勤的員警返所看到這份禮輕情意重的謝禮，直呼當初只泡了5碗麵，3個月後卻收到了12碗的饋贈，對新竹世界高中學生們的信守承諾，直呼感動，並表示這12碗麵將會留起來，將來再泡給受凍者或受困遊客食用，讓高中生們的守信善念分享給所有受困遊客享用。

(中時新聞網)