台灣夜市美食過去一直是許多外國觀光客來台必吃，不過近來多個夜市都被爆出人潮不再、景象淒涼，再這樣下去恐怕撐不住了。不過有網友點出台灣夜市近年來跌下神壇的致命關鍵，表示會爆收攤潮不用太意外，背後原因曝光後，讓眾人點頭認同。

士林夜市悲歌！人潮銳減、骨牌式退租 在地人淚曝真相

原PO在PTT貼文指出「最近看六合、士林一直被爆有攤販收攤，大家有想過為什麼嗎？不要說外國人愛去，以前我也常常去逛夜市，現在都不愛了，兩百元在夜市完全吃不到什麼，隨便買個烤玉米就要100，台北一份地瓜球80，是在搶錢啊？真的攤販自己檢討一下」。

貼文曝光後，獲得不少網友贊同，紛紛回應「懷念夜市牛排80元就能吃的年代」、「夜市200真的吃不到什麼」、「價格真的越來越糟，逛完夜市還以為剛剛去吃高檔餐廳」。網友感嘆，房東漲租金、店家漲售價，以前150元就能吃到超飽，現在200元都吃不到什麼。

受到新冠肺炎疫情衝擊，少了外國觀光客，讓生意原本就已經搖搖欲墜的夜市災情更慘重。根據士林夜市當地攤商透露，整個商圈大小攤位至少已倒閉100多家，店家變少，本地客上門意願更低，形成惡性循環，不少店家只好趕緊找外送平台合作。

(中時新聞網)