淡水區學府路上近日半夜總是天降大便，令住戶很不安，47歲莊男憤而報案，淡水警發現是學府路上高層租屋者56歲呂男所為，據了解，呂男表示，是為了阻止違停才會丟大便，警訊後依毀損及廢棄物清理法罪嫌將呂男函送偵辦。

據了解，淡水區學府路上近日半夜總是天降大便，有民眾PO網在臉書「淡水萬事交流網」表示，學府路某社區到底是住著什麼高人，三番兩次半夜丟排泄物到中庭，連我的招牌也波及到了，已報警再提告，並PO出監視器畫面丟棄「大便」的影像，留言紛紛表示，「一定要揪出『屎作俑者』」、「不要姑息養奸」等。

淡水警調閱監視器後，發現排泄物疑某高樓住戶丟擲，該房東表示已承租給呂姓房客，呂男說，是因為與年邁母親同住，母親行動不便，但家門口坡道常有機車違停，導致進出不便，所以他才會以丟大便方式，讓大家不敢停放機車，警詢後依毀損及廢棄物清理法罪嫌函送偵辦。

(中時 )