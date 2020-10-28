美股消息面：

1.美國聯邦住房金融局（FHFA）公布，8月房價指數為297.7，較7月上漲1.5%，較去年同期上漲8%。

2.美國商務部公布，9月耐久財訂單月增1.9%，遠超出市場預估的月增0.5%。扣除運輸項目的耐久財訂單月增0.8%，優於市場預估的月增0.4%。扣除國防項目的耐久財訂單月增3.4%。9月不計入飛機項目的非國防資本財訂單月增1%，超出市場預估月增0.5%。

3.新生成的風暴直朝美國墨西哥灣逼近，海上石油生產設施可能再度關閉，受此提振，周二紐約期油收漲1.01美元或2.6%，為每桶39.57美元。倫敦布蘭特期油收漲75美分或1.9%，為每桶41.21美元。

4.歐美地區的新冠肺炎疫情日益嚴峻，帶動市場避險需求，周二國際金價連漲第三日，終場紐約12月期金收漲6.2美元或0.3%，為每盎司1911.9美元。紐約現貨金價收漲0.28%，報每盎司1907.6美元。

5.美元湧現獲利了結賣壓，周二紐約尾盤ICE美元指數下跌0.1%，報92.93。對新冠肺炎疫情再度擴大與美國大選變數的擔憂，持續為避險資產帶來提振，日圓表現強勢，美元兌日圓跌0.4%，報104.47日圓。

(時報資訊)