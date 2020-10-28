周二美股道瓊指數與標普500指數收黑，但科技股上揚帶動那斯達克指數收高。台積電ADR下跌0.02%，台積電(2330)今日開低，台股電金傳產龍頭股股價均整理，今日台股開低走低，早盤最低12819點，仍在短期均線之下，但力守月季線。

美國最新出爐的業績報告令人失望、新冠狀病毒確診數持續增加，以及美國在大選前通過新一輪紓困振興方案的希望渺茫，令投資人信心受挫。周二收盤，道瓊工業平均指數下跌222.19點或0.8%，為27,463.19點。標普500指數跌10.29點或0.30%，為3,390.68點。那斯達克綜合指數收漲72.41點或0.64%，為11,431.35點。

台股今日在台積電為首的半導體股價整理，TFT面板的友達(2409)、群創(3481)股價壓回，以及蘋概股仍欠缺亮麗的表現；今日仍以中小型電子股撐盤，像是太陽能的茂迪(6244)、元晶(6443)等早盤股價續揚。傳產方面，以風力發電族群表現較佳，世紀鋼(9958)、上緯投控(3708)股價續強勢。

美國大選前，美股震盪，台股相對抗跌，本周以來三個交易日緩跌，目前跌破5日及10日線，法人周二同步賣超。目前資金集中在中小型電子股以及DR股再度飆漲，盤面缺乏主流攻堅族群，預計本周台股將持續震盪整理的格局。

(時報資訊)