索尼(Sony)遊戲部門主管周三指出，遊戲機PS5(PlayStation 5)的預購訂單已經看到「非常可觀」的需求，目前許多玩家正盼望該遊戲機在11月12日的問世。

索尼互動娛樂執行長萊恩(Jim Ryan)表示，PS5的預購首12小時出現的數量，與PS4預購活動首12周一樣多，「預購訂單所傳達的需求水準是非常、非常地可觀」。

索尼先前賣出一億台PS4遊戲機，希望說服用戶購買新機來升級圖形和遊戲體驗。

新冠肺炎為各國政府盡全力屏除的病毒，卻為索尼營收升高的催化器。但是新冠疫情也打亂了零售商、PS5供應鏈的生產腳步。萊恩表示，可能不會每一位買家都在上市日當天可以順利獲得PS5，但是公司盡可能努力。

索尼正提高公司製作電影影片能力，製作獨家的影片。另外分析師質疑，索尼從疫情的居家消費者身上獲益的擴張，究竟能持續多久，萊恩表示，要看索尼能否驅動這些力量，公司可以做得比自己想的更好。

(時報資訊)