英國的「專業美容展覽集團（Professional Beauty Group）28日公布「2020年SPA大獎」（World SPA Award），得獎名單，台北晶華酒店以其自創品牌「沐蘭Wellspring SPA」的精湛芳療技藝以及貼心細膩的尊寵服務，榮獲「台灣最佳飯店SPA首獎 Taiwans Best Hotel SPA」，這是沐蘭SPA連續第五年得到此項殊榮。

「全球SPA大獎」被稱為「SPA界奧斯卡」」，以發掘並推廣頂尖且優秀的SPA業者為其使命，評審團從全球數以萬計的芳療業者中精心挑選出各地的首獎得主，台北晶華酒店能夠五度從競爭激烈的評鑑中脫穎而出，實屬不易。

享譽全球、在頂級SPA業界極具指標性的全球SPA大獎（World SPA Award）是由英國的「專業美容展覽集團（Professional Beauty Group）」成立，在過去30年推出全球SPA、美容大獎及相關展覽。評比的內容包含店家的貼心細膩、尊寵服務和芳療技藝，是聲望極高的國際獎項之一。

為歡慶晶華酒店沐蘭SPA榮獲「2020 World Spa Awards」大獎，即日起至12月20日止，持續推廣結合來自美國矽谷的「問止中醫」，導入運用人工智慧及大數據演算技術的漢方諮詢系統，針對「失眠」、「免疫」、「心肺」與「排毒」等四大領域推出不同的天然芳香療程，並提供85折的驚喜優惠價，回饋給長期支持及喜愛頂級芳療的貴賓。

「問止中醫」是由旅居美國矽谷的台籍華人科技專家及中國醫學博士張南雄與其他三位於中醫學及電腦演算方面的專家所創建，診所中的靈魂人物即是被業界稱為「中醫大腦」的AI人工智慧漢方諮詢系統，系統內建置了成千上萬筆的症狀以及建議的舒緩方法。享用SPA療程的客人在進行療程之前，會有訓練有素的專業芳療師、透過這個系統為客人提供諮詢服務，並以系統分析的數據協助客人選擇適合的SPA療程。

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