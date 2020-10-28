自行車族群無論是整車廠的巨大（9921）、美利達（9914）、愛地雅（8933）、或是零組件廠的桂盟（5306）、日馳（1526），今日早盤股價紛紛開出紅盤！

尤其是美利達，在外資券商大幅調高目標價到330元的激勵下，盤中量價齊揚、股價最高衝上284元，大漲了22元，漲幅逾8％，成交量逼近3,000張，一舉超越巨大的股價，不僅躍升自行車新股王，而且衝破上一波創下的283.5元的歷史高價，締造新高價！

自行車雙雄股價再度轉強，美利達單周大漲近一成領跑，最新更獲花旗環球證券調升財務預期，目標價拉升到市場最高的330元，並持續列名「優先投資清單」，將自行車指標股價推向新境界；巨大上周同樣收漲，與美利達一同大秀投資魅力。

自行車雙雄28日出現比價行情，巨大盤中股價最高276元，與美利達的284元，目前盤面價差近10元，雙方正在進行股價拉距戰。

(工商 )