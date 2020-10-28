林艾璇（大元）在台語劇《羅雀高飛》劇中包緊緊，戲殺青後整個大解放，日前她宣告鏟肉12公斤，昨又在粉專貼出一系列辣照，身穿引人遐想的光滑絲綢睡衣，銀色露背開衩背心與激短褲，大秀纖腰與一雙大長腿，半跪在床的撩人姿勢，讓粉絲暴動喊太誘人。

大元透露，自己從小就是米其林寶寶，加上很愛吃，即便辛苦節食控制體態，在女團中還是最大隻。近期她透過每天喝水至少2000cc、運動及健康食品輔助，體重降到44公斤，笑說減下來後，第一次聽到有人叫她「多吃點」，她透露也沒少吃，每天三餐外加零食餅乾，因為拍戲很累，一定要吃才能維持體力。

下個月即將邁入30歲，大元在戲劇殺青後，開始有時間可以運動，希望把屁股、大腿內側練起來，全身線條可以很緊實，「希望以最完美狀態，優雅輕飄的奔3去！」她透露生日想吃火鍋，有滿滿的肉和火鍋料，以前年輕時會想約所有朋友慶生，長大後喜歡越簡單越好，「重要的朋友或家人吃個飯就覺得很幸福了，就算朋友沒空，收到祝福的訊息也會覺得很開心！」

聊到邁入三字頭最害怕的事，大元則不好意思的說：「現在最擔心的應該是什麼時候把自己嫁掉吧！大家說的代謝變差、身材走樣我倒是都不怕，現在狀態超級好，誰娶到誰賺到囉！」

大元深夜釋出翹臀的跪姿美照，搭配她招牌水汪汪大眼，天使臉孔加上魔鬼身材，讓網友直呼要噴鼻血。（Laler提供）

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