交通部統計，爆胎、車輪脫落，近5年都名列國道交通事故十大肇事原因，近3年，因車輪脫落或爆胎事故件數總計995件、造成340人傷亡。交通部與車商合作，將於11月2日至4日上午10時至下午4時在湖口服務區、4日至6日同時段於東山服務區，提供免費車檢，現場也提供監理業務諮詢、交通安全宣導。

交通部與台灣戴姆勒亞洲商車合作，規劃「2020行車安全教育宣導及免費車輛安檢服務」，於11月2日至4日每日10時至16時，在國1北上湖口服務區內，及同月4日至6日同時段，在國3的東山服務區內，針對前來服務區的車輛，提供免費車輛安檢。

交通部道安會謝執行秘書銘鴻。（杜宜諳攝）

檢查內容，包括：輪胎胎紋、胎壓、外部燈光、三油三水等項目，也提供駕駛朋友對車輛使用的相關諮詢。現場同時有交通部公路總局新竹區監理所及嘉義區監理所設置行動監理站，提供監理業務諮詢服務及交通安全宣導，讓駕駛不僅提升高速公路行車安全外，還能辦理監理相關諮詢服務。

交通部道安會謝執行秘書銘鴻表示，高速公路由於行車速率高，倘若車輪脫落或爆胎往往造成嚴重交通事故，近5年均列為國道交通事故十大肇事原因，經查近3年因車輪脫落或爆胎事故件數共995件，並造成340人傷亡，呼籲駕駛切勿忽略上高速公路前的行車檢查。

(中時 )