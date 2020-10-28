國外一名女網友日前在整理姐姐房間時，赫然發現好幾瓶裝著「人體尿液」的寶特瓶，最少有數十瓶，讓她感到相當噁心，不過事後她詢問後才知道，原來是她姐姐的男朋友來家裡時留下的，讓她直說「「我也不知道為什麼他要尿在寶特瓶裡，可能他就是這麼懶吧！」

國外女網友在姊姊房間的床墊下方發現好幾瓶裝著尿的寶特瓶。（圖／翻攝自抖音）

根據《鏡報》報導，該女網友近日在抖音上傳了一段影片，只見她走下樓梯，來到地下室的一間房間，房間內堆滿雜物和垃圾，地上還有不少散落的杯子內，裡面甚至還有來歷不明的「糊狀物」，桌子下面則有好幾瓶裝著「黃色液體」的寶特瓶，顯然是「人類的尿液」，誇張的是，當她把床鋪移開，床底下竟然滿滿都是裝尿的保特瓶，數量至少有數十瓶。

國外女網友在姊姊房間的床墊下方發現好幾瓶裝著尿的寶特瓶。（圖／翻攝自抖音）

該網友說，這間地下室房間原本是姊姊在使用，但姊姊上了大學後，2人互相交換房間，當她準備要搬進來，開始打掃房間時，才知道姐姐的房間竟然如此骯髒，因此她花了整整4小時打掃、擦洗、把雜物清理掉，在放上芳香劑跟燈飾，終於讓房間看上去舒適又乾淨。

該女網友事後才知道，房間內那幾瓶寶特瓶並不是姊姊的尿液，而是姊姊的男朋友所留下的，她不知道為什麼對方要尿在寶特瓶裡，猜測應該是太懶惰吧！她也質疑姊姊，「明明姊姊就知道我要搬進來了，但卻不先整理，還我幫她打掃，這實在讓我很困惑。」

(中時新聞網)