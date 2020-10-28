藝人陶晶瑩(陶子)以機智幽默的風格征服廣大觀眾的心，多年來在演藝圈交出耀眼成績單，她今年轉戰網路，主持節目《陶口秀》，再度掀起討論，事實上她主持過不少女性節目，睿智言談讓眾人心有戚戚焉，但卻有不肖人士看中這點，成立陶晶瑩假粉絲團，且做得專業彷彿是真的，而其實很多內容，都不是陶晶瑩說的。

無所不騙！近日臉書瘋傳一則陶晶瑩語錄，寫著：「你可以不喜歡我說的話、不喜歡我的樣子、不喜歡我的性格、不喜歡我的一切都沒關係，但請你別來指責我，沒有按你喜歡的方式存在，因為我本來就不是為你而準備的」，文章還搭配了她持麥克風的照片，無論包裝或是文字內容，都很有陶子的風格，因此累積了逼近8千讚數、4千多人分享，比陶晶瑩自己po的文章還有熱門。

假語錄假粉絲團事件，賈靜雯也遭殃。(取材自中時資料照片、臉書)

而這則文章轉自一個叫做「陶子姐說人生」的臉書粉絲團，該版經常貼出陶子語錄，也都會附上她本人的照片，非常精美，只是再進一步考究，發現這些語錄多數出處不明，有些話根本不是她說過的，還有放上她跟老公李李仁的合照，搭配夫妻相處之道的文字。

據悉，不只陶晶瑩有假語錄粉絲團，幾乎同一個時間，臉書突然冒出許多類似的明星語錄粉絲團，賈靜雯、陳喬恩、彭于晏等有，如同集團一般使用同樣的手法大量複製操作產生，且根據每個藝人量身訂做，幾乎每篇文章的文字都以假亂真，背後操縱者的身分相當神秘，令人毛骨悚然。

據《鏡週刊》報導，對於假粉絲團猖獗，賈靜雯經紀人表示這些版面看起來無惡意，不知其用意何在？而團隊看過內容後，也證實不是賈靜雯說過的話，但不知如何檢舉，至於陶晶瑩的經紀人，則表明「陶晶瑩語錄」、「陶子姐說人生」兩個粉絲團都不是她本人經營的，雖然有些文章可能擷取改寫自她受訪時的觀點，但大多數不是她說過的話，經紀公司會去了解狀況並勸說。

(中時新聞網)