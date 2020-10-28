美國總統大選進入最後倒數，全世界都在引頸期盼誰將接任新一屆的美國總統，而總統川普與民主黨候選人拜登之間的競爭更是引發關注，儘管拜登在民調上一路領先，但近來其子的電郵門事件，對其選情造成了一定的影響，而台灣的評論網站更指出，選舉至今，拜登在美媒統計的「勝選機率」這項數據上，竟然還比不上4年前與川普競選的希拉蕊，這讓該網站斷言，川普很有可能會贏下這場選舉。

臉書粉專「思想機器 投資的筆記」在投書「關鍵評論」的文章中指出，目前美國主流媒體上的民調顯示出一個相當奇怪的現象，各項民調數據皆顯示拜登目前都大幅度領先川普，但實際上目前的選情應是五五波的態勢，甚至他認為，川普的贏面還比較高！

該粉專認為，目前美國大選的各項數據中，在川普近來傳出感染新冠肺炎並且「康復」後，川普與拜登的差距竟越拉越開，這是相當不尋常的，因為國家元首染疫事相當重大的國安議題，這將考驗政府的運作是否因此失能、社會是否因此混亂失序，這些危機意識將更激起川普支持者的投票意識。

以2004年台灣的319槍擊案為例，當時前總統陳水扁遭到槍擊後，最後開票結果竟勝當時競爭對手連戰；2010年的縣市長大選中，連勝文在輔選時在台上遭人近距離開槍，最後也讓國民黨在多個縣市中成功勝選。該粉專分析，這類的槍擊事件都將影響至少3%以上的投票率，而這個數字在五五波的選舉中將會造成相當大的影響。

所以說川普染疫後民調、賭盤的數據卻下跌，這個狀況相當詭異。

但該粉專也指出，儘管目前川普的各項數據都低於拜登，但比起4年前對上希拉蕊，拜登在民調、賭盤上的領先幅度都沒有4年前的希拉蕊來得高，也就是說，川普要重現4年前「奇蹟」的機會，恐怕相當大！

(中時新聞網)