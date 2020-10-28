黨產會自昨天起，一連9天，在松山文創園區北向製菸工廠，舉辦「2020不當黨產公民研討會」，黨產會表示，該會於會場設立六大主題陳列區，企圖讓民眾了解國民黨之黨營事業及遍佈全臺之 不動產案，以及介紹被認定為國民黨附隨組織的救國團、中廣、中影及婦聯會等組織之內容與歷史。

黨產會主委林峯正表示，一般人對黨產了解太少，所以推出本系列研討會與展覽，讓大家了解，確保未來不要重演。

前任黨產會主委、現任國安會秘書長顧立雄表示，期盼國民黨能體認，不當黨產歸零，政才能實現黨公平競爭。

黨產會於昨天開展首日晚上，放映電影《大權在后：前第一夫人伊美黛》，這部以菲律賓前第一夫人伊美黛．馬可仕（Imelda Marcos）為主角的紀錄片，希望使民眾在觀看影片的同時，了解威權的遺毒與貪腐歷史都可能再次傷害民主制度，並反思臺灣在轉型正義工作上的重要性。映後由黨產會副主委兼發言人孫斌進行座談。

行政院政務委員羅秉成表示，有人說要把黨產捐出來，歸零是對的，但像慈善家一樣的捐，這種態度是對的嗎？該還給國家就還給國家。

此次公民研討會除說明黨產追討的工作，並以主題陳列方式敘述黨國體制的過往歷史， 包括將政黨的不動產以建案廣告形式陳列，掃描QR CODE即可進一步了解其相關背景。現場還模擬試算，黨產會要求婦聯會繳國庫的388億元，可買多少口罩、珍奶，蓋幾棟101大樓。

此外，黨產會還規劃共9場次公民研討會，邀請薛化元、鄭任汶、林昶佐、胡淑雯、藍祖蔚、羅承宗、曾令毅、翁國彥、林佳和、劉恆妏、林孟皇、賴瑩真、王鼎棫、蘇彥圖、蘇瑞鏘、王子碩、嚴婉玲等人進行講座；議題涵括音樂與文學中的轉型正義、中影曾經的風潮、不當黨產的證據探勘與應用、轉型正義的德國經驗與臺灣實踐、戰後臺灣的黨化司法、爭議性議題與法律專業的轉議、黨國體制對台灣民主化的影響、以及臺南的不當黨產歷史等。

黨產會今日記者會現場畫面（記者季節攝）

(中時 )