電動汽車享受牌照、燃料減免，還花全民的錢？台中市議員張耀中、謝志忠、王立任、張玉嬿等4人今天質詢說，電動車掛牌數年年創新高，目前台中公有停車場及路邊停車費免費停到飽，充電還是免費充到飽；交通局應儘速訂定「台中市電動車充電收費辦法」。交通局長葉昭甫說，目前是鼓勵期配合環保局，未來將逐步收費採「使用者付費」，朝這方向努力。

張耀中指出，台中市掛牌電動汽車數量從107年454輛、108年914輛、109年截至目前有2145輛，電動車輛數大幅增加的情形之下；政府減免相關汽車負擔稅別雖是全國統一政策，但最重要的動力來源充電現在是免費吃到飽的政策之下，將逐年提高地方政府支出負擔。

張耀中表示，台中市公有停車場有131處，目前設有225支充電樁，有公有委外業者表示今年就單一充電樁，一個月就支出近4000元電費。比去年同期多近千元，漲幅逾三成，在經營上增加負擔。

張耀中說，根據交通部統計資料，國人車輛108年平均每星期使用4.1天，平均一天行駛1.8小時，速率以每小時50公里計算，一日通勤移動約90公里，而商業型收費充電站每公里充電費用約略是1.5元，等於一個月充電費用約4000元，假設一半是在公有停車場充電，等同政府對每一電動車為此支出2000元的電費。

張耀中指出，台中市目前有2145輛電動汽車，一台每月在外充電費約估2000元，一個月電費支出就是429萬，一年就是超過五千萬元，未來只增不減，等到預算補貼要破億的時候，交通局怎麼因應？應儘速訂定台中市電動車充電收費辦法，落實使用者付費原則。

謝志忠表示，目前電動車成長快速已達到2145輛，也很可能很快就到5000輛，所以交通局的應變辦法不能再慢！使用者付費是公道的，要儘速訂定電動車充電收費辦法應跟上，具體的時程表多久會有進度？交通局要清楚的落實交代。

張玉嬿強調，特斯拉公司從10月15日開始收取超級充電使用費，市府的確應該要逐漸對他們正常化收費，並應正視能源網路議題，幫電動車做基礎建設推動低碳運具，雖然是政策，但日益增多的電動車充電，市政府應該要考慮普遍性及適用性等相關措施。

葉昭甫強調，目前是鼓勵期配合環保局，未來會有逐步規畫朝「使用者付費」方向努力。

(中時 )