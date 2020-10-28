趙正平在《國際橋牌社》第二季中飾演外島部隊營長，在缺乏物資的艱困環境下，抱持同島一命、死裡求生的拼戰精神，展現國軍保家衛國犧牲到底的決心。劇中他大展深厚的罵人功力，一開口就讓對戲的撒基努嚇得拉正站好。

趙正平詮釋的營長，是外島部隊的最高指揮官，身份地位如同「島主」。一方面有軍人要保家衛國的責任與尊嚴，也知悉一旦開戰，數百名弟兄性命就掌握在自己手上，內心的情緒相當複雜。撒基努在劇中飾演下士士官「王約翰」，帶領一干砲班弟兄堅守據點。嚴厲的訓練讓新報到的菜鳥們苦不堪言，但幽默又親和的個性讓他和弟兄打成一片。但是危機當前，部隊容不下一點馬乎，只要一有狀況，馬上被長官盯得滿頭包。

撒基努表示，自己原本就認識趙哥，但這是首次和趙哥對戲。撒基努形容演員對戲就像浪一樣，浪打過來另一方要硬得像石頭一樣才能激出浪花，「但是趙哥根本是海嘯等級，直接淹沒過來嚇死人，我們要扛住這個海嘯才能激起更大浪花」。

《國際橋牌社》第二季描述1995至1996年台海危機，陸續揭露3名軍事線角色。安俊朋劇中飾演菜鳥大專兵「潘天堂」，擁有台大資工的高學歷，是椰林大道的風雲人物，但是父母取名天堂卻沒替他帶來好運，被分派到外島最前線，等待他的竟是「地獄」。目前劇組正在馬祖取景，拍攝完成後將回到台灣繼續政治線故事。第二季預計於2021年農曆年後上映。

撒基努在劇中飾演下士士官「王約翰」。（國際橋牌社提供）

安俊朋劇中飾演菜鳥大專兵「潘天堂」。（國際橋牌社提供）

(中時 )