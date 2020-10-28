國民黨規劃「全台反萊豬」攻勢，已發動各縣市黨部、黨籍縣市議員掛出反萊豬看板，另將推出「萊豬幹話撲克牌」，其中講最多「幹話金句」的「幹話王」是行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中，在54張牌裡各佔10張，將透過中央黨部率各政黨之先、近期即將成立的電商平台販售。

此外，國民黨也將響應11／2家長團體赴立院衛環委員會抗議、11／22 參加消基會及勞團的秋鬥反萊豬遊行，不排除12月再自辦一場街頭抗議。

國民黨即將推出「萊豬幹話撲克牌」封面圖樣。（國民黨提供）

國民黨中央黨部規劃全台反萊豬，22縣市黨部在全台45個點設置46塊大型看板，最遲明天就要全部完成，其中新北市黨部已於24日率先架設。黨中央也要求黨籍縣市議員在服務處架設反萊豬看板，預計11月15日前完成。

繼2018年選舉的「幹話撲克牌」、2020大選的「酬庸撲克牌」，文傳會也規劃推出萊豬「幹話撲克牌」，封面除了「時空環境不同，換人民來出牌」的標語，並畫上一隻瘦肉精美豬，戴著民進黨帽子，騎一輛綠色機車，上面插著民進黨黨旗，看著導航顯示「您的瘦肉精正前往台灣」，諷刺意味十足。

而54張牌當中，2張鬼牌及四色A都是蔡總統的話，例如「因為時空環境不同，能夠有空間做進一步開放的決定」，以6張牌數居第二；牌數最多、高達10張的蘇揆則囊括4色K，10句金句包括「肉品無須標示，是否含瘦肉精，台灣人很會的啦！一吃就知道」。

牌數同樣10張的「幹話王」是衛福部長陳時中，金句包括「我沒有說要帶頭吃美豬，我是不得已的」、「不是每一條豬都有用到，想吃還不一定吃得到」；農委會主委陳吉仲佔5張牌，牌數居第3，金句包括「國人吃到進口萊豬的機率微乎其微」。

而入選萊豬幹話撲克牌的，還有副總統賴清德、前副總統陳建仁、監察院長陳菊、前總統府發言人丁允恭、民進黨副祕書長林飛帆及發言人顏若芳，以及鄭文燦、柯建銘等民進黨縣市長及立委。

黨務人士說，黨中央正率各政黨之先籌設電商平台，近期即可成立及開發票，萊豬幹話撲克牌及改版的萊豬T恤等，都將透過電商平台販售，也會結合黨慶、公投二階段連署義賣籌款。

(中時 )