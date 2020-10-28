PTT網友留言。（圖／翻攝自批踢踢論壇）

美國總統大選投票在即，台灣人對此選情關心的程度，讓川普與拜登之戰儼然成另類的「國內選舉」。網友提問，無論誰當選台灣都是「任人宰割的魚」，而且無論再喜歡川普也沒辦法投票給他，為什麼台灣媒體還要大費周章幫川普帶風向？有網友則直言：「DPP說挺川誰敢不跟？不怕撤照嗎？」

網友在PTT論壇發表文章《為什麼臺灣媒體一直幫川普帶風向？》寫道：「如題。反正不管誰贏，我們都是任人宰割的魚，而且我們也沒辦法投票給川普，為什麼要大費周章地幫川普帶風向？有卦嗎？」

文章一出，討論熱烈。有網友直言：「DPP說挺川誰敢不跟？不怕撤照嗎？」有網友認為：「因為川普勝選對台灣才是有利的，執政黨也押寶川普送美豬大禮」、「台灣主流媒體都跟某黨關係良好啊，啊某黨就押寶了這些」、「大內宣洗腦，就跟當初在那邊黑WHO一樣智障，然後之後又要自己腦袋轉彎，根本腦殘極致」。

其他網友則紛紛回應：「因為觀眾愛看」、「乾爹啊」、「川普對台政策比較明確，拜登滿滿不確定性」、「現實就是如此 你看那些反川媒體這麼急就知道了」、「他是有史以來最挺台灣的美國總統，這無庸置疑」、「沒看過這麼挺台灣的美國總統 落選很可惜啊」、「那些特定人士搞得好像台灣是美國其中一州一樣」。

(中時新聞網)