教育部今年首次與美國匹茲堡大學簽署台灣研究合作備忘錄，由駐紐約教育組代表與該校亞洲研究中心合作進行為期3年的台灣研究，計畫名稱為「以台灣為中心的全球亞洲計畫」。

教育部與匹大合作的台灣研究計畫內容從歷史、文化、政治、經濟及社會發展等議題，探討台灣在亞洲全球化過程中所扮演的關鍵角色，並藉由開設課程、研討會及辦理臺灣電影展等多元活動方式，帶領匹茲堡大學師生認識台灣。

教育部表示，這項計畫包含三個主要面，一是在匹茲堡大學開設大學部及研究所課程。其中一門課程將探討台灣移民的遷徒流動，另一門課程係研究16世紀至今的台灣近代史，以培養新世代的台灣研究學者。

二是融合台灣研究和亞洲研究中心既有的社區外展計畫，推動台灣研究擴及數千名中小學學生、老師及大學生；三是由匹茲堡大學舉辦臺灣研究講座、研討會以及臺灣電影展，講座專題將以臺灣歷史與經濟發展、臺灣僑民以及臺灣宗教與地方發展作為主軸。

匹茲堡大學亞洲研究中心是美國學術界在東亞研究領域的先驅，多位學者皆是東亞研究的翹楚，包括中央研究院院士許倬雲。盡管備忘錄完成簽署時，匹茲堡大學受新型冠狀肺炎影響，該校仍期盼藉由本項合作，協助該校亞洲研究中心更上一層樓。

(中時 )