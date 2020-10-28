你看過代表少添加的潔淨標章貼紙嗎？那你知道台灣有哪些潔淨標章呢？這個標章可跟洗衣服的洗劑或是清潔用品毫不相關，而是源起於英國零售通路商對「食品」減少人工化學合成添加物的要求，進而發展出容易讓消費者辨識的標章。讓消費者在選食時，有一個容易辨識少添加物或無添加食品的標示，這次就讓好食課帶大家來認識一下吧！

認識食品添加物與法規

身為消費者常常在賣場拿起產品看到內容物標示，密密麻麻的文字除了食材原料更多的是看不懂的食品添加物，讓消費者不禁納悶添加這些成分真的是必要的嗎？所以，我們要先了解什麼是食品添加物，才能判斷這些是否為必要性的！

根據食品添加物的相關規定，食品添加物是正面表列，也就是該項添加物只能用公告允許的食品類別中，且使用劑量都需要低於經過科學驗證的添加量之下。

(示意圖/Pixabay)

有些食品添加物具有一定的必要性，如：加工肉製品會摻入亞硝酸鹽來抑制肉品中可能滋生，具有劇毒的肉毒桿菌。食品加工業者也無法保證後面零售商的銷售環境，因此可能添加防腐劑來減少細菌孳生與中毒的危險。

此外，豆腐的石膏、葡萄糖酸內酯等凝固劑也是必要的，不添加就無法從豆汁凝固成豆腐。所以並非所有的食品添加物都是非必要的。

全民追求食品要少添加與無添加

臺灣歷經了多次食安風暴後，讓消費者更重視食安，也讓食品業者更重視消費者的需求！在國民消費意識及消費行為報告就指出，有58 %的消費者在購買商品前會注意食品標示，也會試著了解其中有什麼食品添加物。

另外，《2019台灣飲食調查》發現，有超過八成的消費者會選擇購買添加物較少，或者認為較天然的食品（連結）。所以業者開始改用較「天然」，且容易理解的添加物，如：用維生素C或維生素E作為抗氧化劑。

除此之外，也有業者採用夠進步的加工技術，如：超高壓滅菌製成的果汁，可以減少添加防腐劑並維持風味！雖然成本較高，但在健康意識抬頭下逐漸地被消費者買單。

此外，也可以看到越來越多食品標榜少添加、天然等字樣，這一切都是業者在因應消費者需求作出的改變！

然而有些食品添加物是為了增加適口性、外表、甚至是為了降低成本，雖符合政府法規上的添加物安全標準，但在健康理念的浪潮之下，消費者已經會開始選擇少添加或無添加的食品，而這也是食品業者的新考驗。

潔淨標章讓你簡單挑到少添加食品

有別於現有食品標章主要針對加工過程或是食材來源的要求，潔淨標章是強調產品的「少添加」。

在國際上潔淨標章有四大不成文的精神原則：減少或是無添加食品添加物、成分簡單、最少的加工製程與資訊透明，讓消費者更容易理解自身購買的食品。

一旦食品包裝上有貼上潔淨標章，我們可以很快速地確定與架上同類產品相比，會讓我們攝取到較少的食品添加物！因為這種標章十分易懂，因此潔淨標章的熱潮從英國蔓延全球！

根據MMR Research Worldwide消費者調查顯示，在英國及俄羅斯有30％的民眾會積極尋找具有潔淨標章的產品，並且有70％的民眾表示是否有潔淨標章會影響他們購買的選擇（連結），代表消費者對此具有十分強勁的需求！

(圖/好食課提供)

營養師帶你認識潔淨標章！

潔淨標章並非政府頒布的認證，因此皆為民間或半官方組織進行驗證與授證，如：穀類發展研究所與慈悅公司。

兩家認證的條件與範疇幾乎一致，且都有「潔淨標章」與「雙潔淨標章」兩種標準，前者只有單邊的綠色葉子圖形，後者則是對稱的葉子圖形並且另一邊使用橘色葉子。

(圖/好食課提供)

「潔淨標章」需符合

1. 無添加八大類食品添加物（人工香料、人工色素、人工甜味劑、防腐劑、漂白劑、保色劑、結著劑、含鋁膨脹劑）

2. 原料必須為非基因改造

3. 農藥殘留符合法規的規範

「雙潔淨標章」需符合

除了上述之規範，在政府許可的800多種食品添加物僅限使用驗證系統正面表列之82種添加物，在食品的天然及安心程度更上層樓。

所以，未來消費者無論是看到穀研所或是慈悅的標章，都會是減少食品添加物的代表，讓消費者更方便的選購到自己想要買的食品！

(中時新聞網)